Могилевчанка обворовала богатого блогера 15.12.2022, 20:12

Она выдавала себя за дочь миллионеров из Италии.

Богатый блогер месяц жил с дочерью миллионеров из Италии.

В Могилеве огласили приговор 18-летней сироте, которая обкрадывала своих ухажеров, пишет агентство «Минск-Новости».

Девушка выдавала себя за богатую молодую леди, чьи родители живут за границей и присылают деньги, исполняя все ее желания. На эту уловку «клюнули» немало состоятельных парней. Они приглашали девушку к себе домой, а та незаметно их обкрадывала.

Так у девушки стали появляться дорогие вещи, телефон и даже оригинальная сумочка Christian Dior за 7 тысяч рублей.

Однажды она познакомилась с богатым могилевским блогером. Через месяц виртуального общения девушка переехала к своему парню жить. Скорому переезду способствовало и то, что блогер недавно продал свою квартиру и получил крупную сумму денег.

Девушка участвовала в съемках его видеороликов и изображала влюбленность. Иногда она тайком доставала из заначки своего парня деньги и тратила на себя. Молодому человеку она говорила, что это родители прислали деньги, а друзьям и знакомым, встречавшим ее в барах и кафе в дорогих вещах, — что это щедрые подарки нынешнего парня.

Однако через месяц, блогер решил купить новую квартиру, но не досчитался более 6 тысяч долларов. Молодой человек обратился в милицию. Следователи выяснили, что никаких богатых родителей у девушки не было, и установили ряд эпизодов ее преступной деятельности.

Суд признал могилевчанку виновной по ч. 3 ст. 209 УК (Кража, совершенная в крупном размере) и назначил два года лишения свободы. Ее также обязали выплатить 20 базовых величин (640 рублей) штрафа и возместить ущерб потерпевшим. На ее имущество наложен арест, в том числе изъята дорогая сумка от Dior.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».