Германия передала Украине вооружение и технику

Германия передала Украине вооружение и технику2
- 15.12.2022, 20:22
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Снаряды для IRIS-T и не только.
Германия за последнюю неделю передала Украине различные снаряды и десятки транспортных средств. В частности, бойцы ВСУ получили ракеты для системы ПВО IRIS-T.
Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.
По информации ведомства, за последние семь дней Украина получила от Германии:
ракеты для IRIS-T;
две бронированных ремонтно-эвакуационных машины;
30 тысяч снарядов к 40-мм гранатометам;
пять тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
четыре машины скорой помощи;
18 грузовиков 8x8 со сменным кузовом.