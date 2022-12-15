Германия передала Украине вооружение и технику 2 15.12.2022, 20:22

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Снаряды для IRIS-T и не только.

Германия за последнюю неделю передала Украине различные снаряды и десятки транспортных средств. В частности, бойцы ВСУ получили ракеты для системы ПВО IRIS-T.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

По информации ведомства, за последние семь дней Украина получила от Германии:

ракеты для IRIS-T;

две бронированных ремонтно-эвакуационных машины;

30 тысяч снарядов к 40-мм гранатометам;

пять тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;

четыре машины скорой помощи;

18 грузовиков 8x8 со сменным кузовом.

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