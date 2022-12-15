Двое осужденных по «делу Автуховича» могут пойти под суд по новому обвинению 15.12.2022, 20:24

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Владимир Гундарь

Один из них — инвалид второй группы.

В отношении двоих фигурантов «дела Автуховича» Владимира Гундаря и Павла Резановича, которые уже отбывают большие сроки в колонии, вероятно, возбуждены новые уголовные дела, сообщает «Радыё Свабода».

По информации правозащитников, против Владимира Гундаря якобы за оскорбление прокурора завели уголовное дело по ст. 369 УК (Оскорбление представителя власти), которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

При этом сторону гособвинения на процессе по «делу Автуховича» представляли сразу два прокурора. Кого именно из них «оскорбил» политзаключенный, пока неизвестно. Обвинение Гундарю будет предъявлено на следующей неделе.

Вероятно, уголовное дело также заведено против Павла Резановича, о его составе не сообщается.

Владимир Гундарь — 60-летний краевед и активист из Барановичей. У него инвалидность второй группы: нет одной ноги. Гундаря обвинили в создании преступной организации и покушении на захват власти. Кроме того, за время следствия по «делу Автуховича» его успели осудить на три года колонии за то, что во время обыска он якобы угрожал силовикам и разбил свой телефон. Сейчас он отбывает 18-летний срок в колонии усиленного режима.

Павла Резановича, который работал в отделе принудительного исполнения Ленинского района Бреста, обвинили в том, что он, пользуясь служебными полномочиями, получил из баз МВД данные большого количества силовиков и «готовил акты терроризма». Приговор — 19 лет колонии усиленного режима.

Напомним, Николая Автуховича и других фигурантов дела задержали еще в декабре 2020 года. Власти объявили Автуховича организатором и руководителем «террористической группировки», действовавшей на территории Гродненской области и якобы поджигавшей автомобили и дома сотрудников милиции.

17 октября в Гродно вынесли приговор: Автуховичу — 25 лет лишения свободы, остальным — от 2,5 года до 20 лет.

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