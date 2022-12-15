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В Минске включили новогоднюю иллюминацию

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  • 15.12.2022, 20:46
В Минске включили новогоднюю иллюминацию

Как выглядит столица в праздничных огнях.

В Минске 15 декабря включили праздничную иллюминацию — она будет работать целый месяц как в центре, так и в районах города, сообщает агентство «Минск-Новости».

Новогодняя подсветка в Минске заработала в четверг 15 декабря. Целый месяц ее будут включать по вечерам, а выключать в полночь. В праздничные дни иллюминация будет гаснуть только к утру.

Освещать по-праздничному будут не только центр города — иллюминация появится и в новых местах во всех районах Минска.

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