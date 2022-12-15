Арестович: В районе Бахмута мы выводим из строя, наверное, батальон в день 15.12.2022, 20:49

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Алексей Арестович

Противник воюет, как советская армия на фронтах Второй мировой.

Под Бахмутом Донецкой области украинские военные ежедневно выводят из строя около одного батальона российских оккупантов. Об этом в интервью основателю издания «Гордон» Дмитрию Гордону заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Как воюет «Вагнер»? У него есть переменный состав, то есть зеки и постоянный состав: военные специалисты, которых они берегут. Расходники гонят вперед на наши пулеметы. Мы там убиваем, наверное, батальон в день. Ну, выводим из строя, не убиваем. Третий месяц пошел. И эти товарищи дружно набегают и набегают... Они очень спешили до освобождения Херсона, чтобы наши войска не были переброшены туда, сломить оборону, взять Соледар, Бахмут. А я всегда хочу спросить: и что?» – отметил Арестович.

По его словам, противник воюет, как советская армия на фронтах Второй мировой.

Арестович также считает, что ВСУ удержат контроль над Бахмутом.

«Ну, даже если представить себе невероятную вещь, что мы его оставили... Не потеряли, а оставили, то это же ничего не решает абсолютно. Он даже оперативно не важен. Он не имеет никакого значения, по сути. То есть он важен только в одном: мы им устроили ловушку, где жжем их последние резервы. Они могут, конечно, еще собрать, но пока что есть», – подчеркнул советник Офиса президента Украины.

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