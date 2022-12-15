Виктория Азаренко болеет на ЧМ-2022 за Аргентину 5 15.12.2022, 21:06

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Футбол теннисистка смотрит из ложи с шейхами в Катаре.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко давняя почитательница таланта Лионеля Месси и болельщица клуба «Пари Сен-Жермен». Еще в 2013-м, будучи первой ракеткой мира, она позировала в Дохе с именной майкой клуба, а затем не раз была замечена в ложе парижского стадиона на матчах ПСЖ, пишет belarus.kp.ru.

За Лионеля Месси она болела персонально, даже на трибуне «Камп Ноу», когда он играл за «Барселону». Виктория говорила, что он создает волшебство.

Затем Месси перешел в ПСЖ и, надо полагать, Азаренко была счастлива вдвойне. Но увидеть его игру на чемпионатах мира никак не получалось, ведь они проходили в разгар теннисного сезона.

Во время чемпионата мира-2014, когда Виктория играла на Уимблдоне, у нее спросили, за кого она болеет.

- Мне очень нравится Лионель Месси. Думаю, он является одним из величайших футболистов в истории. При этом он очень милый, - ответила Виктория.

И вот он подарок судьбы – чемпионат перенесли на ноябрь-декабрь, когда у теннисистов отпуск, Месси приехал за Кубком мира, а матчи проходят в Катаре, шейхи которого владеют ПСЖ. И Виктория приехала в Катар, где смотрела футбол из ложи стадиона в компании с шейхами, владеющими ПСЖ.

«Сбылась моя мечта увидеть Месси на чемпионате мира», - написала она в соцсетях.

И гол с пенальти в исполнении Месси Виктория увидела, но аргентинцы сенсационно проиграли Саудовской Аравии.

Вечером того же дня она побывала на игре Франция-Австралия. Неподалеку в ложе были разные знаменитости, например, гонщик «Формулы-1» Пьер Гасли и отец футболиста Килиана Мбаппе.

Но положительных эмоций долго ждать не пришлось. Аргентина исправилась и стала побеждать соперника за соперником. Правда, Виктория уже уехала с этого праздника футбола, ведь надо готовиться к теннисному сезону.

Виктория радовалась на расстоянии вместе с болельщиками альбиселесте, публикуя фото Месси в свои соцсетях с восклицаниями «El rey» («Король»), «Vamos» («Вперед»).

При этом Виктория сочувствовала соперникам Месси. Ну, вот, например, что она написала после неудачи Роналду, который уходил со стадиона после поражения от марокканцев в слезах:

- Почему люди так быстро разрывают человека на части, когда у него тяжелый момент в спорте или жизни?! Тебе от этого становится лучше или как? Я не понимаю. Это жестоко.

И посочувствовала хорватам после поражения в полуфинале от аргентинцев:

- Я думаю, что сборная Хорватии также проделала невероятную работу, чтобы выйти в полуфинал и все еще бороться за третье место. Я уверена, что это не соревновательный подход, но я фанат этого вида спорта, и для меня это супер замечательное достижение.

Теперь Азаренко вместе со всем миром будет следить за финалом чемпионата мира в ожидании ответа на один вопрос: «Сможет ли Месси стать чемпионом мира?!».

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