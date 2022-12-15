Названы самые безопасные автомобили по результатам краш-тестов 15.12.2022, 21:24

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Список.

Европейская независимая организация Euro NCAP опубликовала результаты краш-тестов 14 новых поколений моделей. В этот раз в испытаниях приняли участие автомобили Omoda, Skoda, Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz и другие. По результатам краш-тестов большинство машин, участвовавших в испытаниях, смогли набрать пять звезд безопасности. Впрочем, некоторые модели показали, что такой высокой оценки не заслужили, пишет autonews.ru.

Omoda C5

В краш-тестах разбили китайский кроссовер Omoda C5. По итогам испытаний автомобиль получил самую высокую оценку — пять звезд безопасности. Эксперты оценили защиту взрослых в 87%, а детей — в 87%. Системы помощи водителю, обеспечивающие безопасное вождение, получили 88%, а 68% машине присудили по итогам теста, определяющего, насколько автомобиль может быть травмоопасным для пешеходов.

Главное нарекание — при фронтальном столкновении с недвижущимся препятствием существует высокая вероятность получения серьезной травмы ноги у переднего пассажира. В свою очередь, при боковом ударе травму груди может получить водитель. Для пешеходов большую опасность представляют передние стойки автомобиля и область фар. По словам организаторов испытания, машина продемонстрировала высокий уровень защиты детей при всех видах столкновений.

Lexus RX

Аналогичную оценку получил японский кроссовер Lexus RX. Эксперты оценили в высокие 90% защиту водителя и пассажиров, детей — в 87%, других участников движения — в 89%, а электронным «помощникам» поставили 91%.

Показания, снятые с используемых при тестах манекенов, выявили высокую степень риска травм грудной клетки у водителя при фронтальном столкновении с недвижущимся препятствием. Других нареканий к машине у организаторов краш-тестов не было.

Mercedes-Benz GLC

Пяти звезд удостоился и кроссовер Mercedes-Benz GLC. За безопасность водителя и взрослых пассажиров присудили автомобилю 92%, детей — 90%, пешеходов — 74%, а работу систем оценили в 84%. Эксперты отметили высокий уровень защиты автомобилиста и пассажиров практически при всех типах столкновений. При этом отмечена вероятность получения серьезной травмы груди при боковом ударе.

Для пассажира опасность представляют передние стойки и область фар автомобиля. Никаких нареканий у организаторов краш-тестов не вызвали системы безопасности и помощи водителю на дороге, которым оборудован Mercedes-Benz GLC.

Skoda Octavia

Самый высокий балл по безопасности присвоили и универсалу Skoda Octavia. При этом эксперты отметили высокую вероятность травмы грудной клетки водителя при фронтальном и боковом столкновении. Других вопросов к машине у организаторов испытаний не было.

В результате машина получила 86% за защиту водителя и взрослых пассажиров. Безопасность детей оценили в 84%, а пешеходов — в 68%. Работа систем безопасности автомобиля получила 81%.

Land Rover Discovery Sport

Также в краш-тестах принял участие Land Rover Discovery Sport. У внедорожника безопасность водителя и взрослых пассажиров оценили в 84%, детей — в 89%, пешеходов — в 71%, а работу электронных вспомогательных систем — в 85%. Вердикт экспертов — пять звезд безопасности.

Наибольшую опасность для водителя представляет боковой удар. При таком столкновении автомобилист рискует получить серьезную травму грудной клетки.

Volkswagen Amarok

Пикап Volkswagen Amarok по итогам краш-тестов также смог набрать максимальный балл по безопасности. Безопасность взрослых эксперты оценили в 84%, детей — в 90%, других участников движения — в 74%, а электронным «помощникам» поставили 84%. Эксперты отметили высокий риск травмы нижней части ноги у переднего пассажира при лобовом столкновении. Также при такой аварии серьезно может пострадать задний пассажир (травма грудной клетки). При ударе с боку получить травму груди может уже водитель.

При этом для пешеходов большую опасность представляет область фар, капота и передних стоек. Также эксперты со знаком плюс отметили работу систем безопасности автомобиля.

Ford Ranger

Еще одним пикапом, который принял участие в краш-тестах, стал Ford Ranger. Американская модель также заслужила очень высокие оценки у организаторов испытаний. Степень защиты взрослых оценили в 84%, детей — в 90%, пешеходов — в 74%, а за работу электронных ассистентов машине поставили 84%.

Вердикт экспертов — пять звезд безопасности. На эту оценку не смог повлиять высокий риск получения травмы ноги у переднего пассажира при лобовом столкновении со смещением.

Lucid Air

Премиальный седан Lucid Air с электродвигателем заслужил очень высокие оценки у организаторов краш-тестов. Степень защиты взрослых оценили в 90%, детей — в 91%, пешеходов — в 78%, а за работу электронных ассистентов машине поставили 84%.

При фронтальном столкновении передний пассажир и водитель рискую получить серьезную травму области бедра. Других серьезных нареканий у экспертов к машине не возникло.

MG 4 Electric

Еще один отличник испытаний — кроссовер MG 4 Electric. Безопасность взрослых эксперты оценили в 83%, детей — в 80%, других участников движения — в 75%, а электронным «помощникам» поставили 78%.

Как говорится в сообщении Euro NCAP, в ходе краш-тестов машина показала хороший уровень защиты водителя и всех пассажиров. Однако при ударе сзади пассажир может получить серьезную травму шеи. При фронтальном столкновении водитель рискует получить травму грудной клетки.

Volkswagen ID. Buzz

Электрический минивэн Volkswagen ID. Buzz получил пять звезд с высоким показателем 92% за безопасность взрослых, 87% — детей и всего 60% — пешеходов. Работу электронных «помощников» оценили в 90%.

Эксперты отметили высокий уровень защиты автомобилиста и пассажиров практически при всех типах столкновений. Однако ряд вопросов у экспертов возник к уровню безопасности пешехода. Самыми опасными для него стали область кромки капота и передних стоек.

Maxus MIFA 9

Также в краш-тестах разбили минивэн Maxus MIFA 9. Оценка — 5 звезд безопасности. Автомобиль получил рейтинг в 93% за защиту взрослых и 89% — детей.

Системы помощи водителю, обеспечивающие безопасное вождение, оценили в 83%, а 73% машина получила по итогам теста, определяющего, насколько автомобиль может быть травмоопасным для пешеходов. Показания, снятые с используемых при тестах манекенов, выявили среднюю степень риска травмы груди у водителя про боковом ударе.

Ford Pumа

Впрочем, не все автомобили, участвующие в испытаниях смогли получить столь высокие оценки. Например, Ford Pumа удостоился только четырех звезд безопасности. При ударе с тыла серьезную травму шеи может получить пассажир, сидящий спереди. Кроме этого, при фронтальном столкновении существует высокий риск травмы груди и ног у водителя.

В результате безопасность водителя и взрослых пассажиров оценили в 75%, детей — в 84%, пешеходов — в 70%, а работу электронных вспомогательных систем — в 69%.

Volkswagen Touran

Аналогичной оценки удостоился и Volkswagen Touran. Безопасность взрослых эксперты оценили в 77%, детей — в 81%, других участников движения — в 62%, а электронным «помощникам» поставили низкие 66%.

Эксперты отметили очень высокий риск травм у водителя и пассажиров про лобовом столкновении. Также при боковом ударе травму головы может получить задний пассажир.

Peugeot 408

Максимальной оценки не смог заработать и Peugeot 408. Главное нарекание — очень высокий риск травмы грудной клетки у водителя при фронтальном столкновении. Для пешехода наибольшую опасность представляет область лобового стекла.

В итоге безопасность взрослых эксперты оценили в 76%, детей — в 84%, других участников движения — в 78%, а электронным «помощникам» поставили 65%.

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