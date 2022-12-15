Залужный озвучил свой главный вывод о войне с РФ 15.12.2022, 21:49

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Главнокомандующий ВСУ озвучил свой вывод генералу Марку Милли.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов генерал Марком Милли.

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что поддерживает с Милли постоянный диалог.

«Актуализировал вопрос предоставления силам обороны Украины вооружений, боеприпасов и техники, необходимых для сдерживания российской полномасштабной агрессии. Поделился с генералом Милли своим главным выводом активной войны с Россией – с таким врагом не только нужно, но и вполне возможно воевать до самого конца. Надеюсь на дальнейшую действенную поддержку в реализации планов Генерального штаба Вооруженных сил Украины», – написал он.

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