Залужный озвучил свой главный вывод о войне с РФ
- 15.12.2022, 21:49
- 1,774
Главнокомандующий ВСУ озвучил свой вывод генералу Марку Милли.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов генерал Марком Милли.
Об этом Залужный сообщил в Facebook.
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что поддерживает с Милли постоянный диалог.
«Актуализировал вопрос предоставления силам обороны Украины вооружений, боеприпасов и техники, необходимых для сдерживания российской полномасштабной агрессии. Поделился с генералом Милли своим главным выводом активной войны с Россией – с таким врагом не только нужно, но и вполне возможно воевать до самого конца. Надеюсь на дальнейшую действенную поддержку в реализации планов Генерального штаба Вооруженных сил Украины», – написал он.