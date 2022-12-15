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Школьник из Омска «заминировал» несколько сотен зданий в Беларуси

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  • 15.12.2022, 22:16
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Школьник из Омска «заминировал» несколько сотен зданий в Беларуси
иллюстрационное фото

Его мотивам стали месть одноклассникам и несчастная любовь.

В российском Омске завели уголовное дело на 17-летнего школьника из-за лжеминирования около 300 объектов в Беларуси. Сам подросток признался, что затеял все это из мести одноклассникам и из-за несчастной любви, пишет издание «Город55» со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Как рассказали в российском ведомстве, с запросом насчет лжеминирования около 300 зданий в Беларуси к ним обратились коллеги из нашей страны.

К слову, парень уже проходит по аналогичному делу в России. Там он успел «заминировать» порядка 800 объектов — в основном школы и больницы, госучреждения и силовые структуры в разных городах. Почему подросток решил расширить свою деятельность именно на Беларусь, не сообщается.

Сам школьник признался следователям, что его мотивам стали месть одноклассникам и несчастная любовь. В частности некоторые рассылки о заложенной взрывчатке он делал под ником родителя одной из своих одноклассниц.

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