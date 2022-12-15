Стало известно, чем заменят западные фильмы в кинотеатрах Беларуси 7 15.12.2022, 22:23

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Кинотеатры опустеют?

Стало известно, чем собираются заменить западные фильмы в Беларуси. Об этом рассказал вице-премьер Игорь Петришенко во время посещения киностудии «Беларусьфильм» 15 декабря, передает belarus.kp.ru.

Он обратил внимание на то, что данную уникальную возможность необходимо использовать.

- Ушли и ушли.

И пояснил, что вместо западных фильмов в кинотеатрах страны будут показывать отечественное кино, которое понятное, воспринимаемое и воспитывающее в национальных духовных глубинных традициях.

- Ушли с рынка, значит, их места займут другие компании, которые воспринимаемые.

Кроме того, Петришенко заметил, что отказ западных компаний транслировать свои фильмы в Беларуси сможет только в положительном ключе простимулировать развитие национальной киностудии, а также других частных компаний.

И добавил, что среди подобных компаний очень много российских, которые снимают и с удовольствием приезжают и используют белорусские объекты для съемок.

Вице-премьер подчеркнул, что «свято место пусто не бывает», и уже в скором времени оно заполнится основательным, хорошим и воспитывающим кино.

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