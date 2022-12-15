Стало известно, чем заменят западные фильмы в кинотеатрах Беларуси

Стало известно, чем заменят западные фильмы в кинотеатрах Беларуси7
- 15.12.2022, 22:23
- 3,102
Кинотеатры опустеют?
Стало известно, чем собираются заменить западные фильмы в Беларуси. Об этом рассказал вице-премьер Игорь Петришенко во время посещения киностудии «Беларусьфильм» 15 декабря, передает belarus.kp.ru.
Он обратил внимание на то, что данную уникальную возможность необходимо использовать.
- Ушли и ушли.
И пояснил, что вместо западных фильмов в кинотеатрах страны будут показывать отечественное кино, которое понятное, воспринимаемое и воспитывающее в национальных духовных глубинных традициях.
- Ушли с рынка, значит, их места займут другие компании, которые воспринимаемые.
Кроме того, Петришенко заметил, что отказ западных компаний транслировать свои фильмы в Беларуси сможет только в положительном ключе простимулировать развитие национальной киностудии, а также других частных компаний.
И добавил, что среди подобных компаний очень много российских, которые снимают и с удовольствием приезжают и используют белорусские объекты для съемок.
Вице-премьер подчеркнул, что «свято место пусто не бывает», и уже в скором времени оно заполнится основательным, хорошим и воспитывающим кино.