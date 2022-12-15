ОМОН и ГУБОПиК устроили облаву в Жлобине
- 15.12.2022, 22:36
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Задержаны пять человек.
В Жлобине за участие в акциях протеста задержали пять человек. Об этом сообщил 15 декабря приближенный к силовикам телеграм-канал.
В задержании участвовали сотрудники ОМОНа и ГУБОПиКа. Им вменяется участие в протестах в Жлобине в 2020 году.
По данным «Нашай Нівы», задержаны Марина Ляхнович, Татьяна Демченко, Вадим Кирьянов, Анастасия Татаринова и Кирилл Комаров.
По крайней мере одного из них уже задерживали по административным «протестным» делам — именно его брутальное задержание показано на видео. Несмотря на то, что парень не оказывает никакого сопротивления, на него наваливаются три человека и кладут лицом в снег. После этого они же ведут его в отделение милиции.