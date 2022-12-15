В Кобрине потерялся общительный ручной воробей Жорик 3 15.12.2022, 22:53

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Если он сядет к вам на капюшон, не пугайтесь, а действуйте.

В Кобрине разыскивают ручного воробья по имени Жорик, которого еще птенцом спасли от кота. Он потерялся во время прогулки, перепутав чужой капюшон с хозяйским, и приручившая его семья объявила птицу «в розыск», пишет «Кобрин Сити».

По словам кобринчанки Алены, воробья спасла от забравшейся в гнездо кошки ее сестра Ирина — тогда он был совсем лысым птенцом. Птицу выходили, накормили и оставили у себя, назвав Жориком. Со временем он привык к людям и стал полноценным членом семьи.

— Воробушек постоянно гулял с сестрой по улице, прохожие удивлялись, как он садился к ней на плечо, руки, в капюшон. Она ему как мама была, — рассказывает Алена.

8 декабря воробей с хозяйкой отправились на прогулку. В какой-то момент вспорхнувший Жорик перепутал спасительницу с другой девушкой и сел на чужой капюшон, та испугалась и смахнула птицу. Это произошло в районе кобринского автовокзала. Жорика искали до ночи, но так и не нашли, и теперь семья просит помочь в поисках пернатого друга.

— Очень ждем его возвращения, плачем всей семьей, – говорит хозяйка птицы.

При встрече с «подозрительно общительным» воробьем, который не боится людей и идет на руки, Алена просит связаться с ней по телефону +375 (29) 707-50-86.

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