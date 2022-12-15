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Резников: Эффективность украинской ПВО достигла 80%

  • 15.12.2022, 23:05
Резников: Эффективность украинской ПВО достигла 80%
Алексей Резников

Украина использует сочетание систем противовоздушной обороны.

Украина для сбивания российских воздушных целей использует сочетание систем противовоздушной обороны, предоставленных ей партнерами, систем советского образца, а также усовершенствованные мобильные пулеметы.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью The Guardian, которое вышло 15 декабря.

В статье отмечается, что Россия осенью регулярно атакует объекты энергетической инфраструктуры Украины, а Украина «демонстрирует все большее мастерство в сбивании ракет и беспилотников».

Эффективность украинской ПВО выросла с 50% в начале вторжения до 80% в декабре, сказал Резников. Он в качестве примера вспомнил, что 5 декабря во время массированной атаки украинские защитники сбили более 60 из свыше 70 запущенных Россией ракет.

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