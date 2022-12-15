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Более 4000 россиян обратились в проект «Хочу жить», чтобы сдаться в плен ВСУ

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  • 15.12.2022, 23:15
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Более 4000 россиян обратились в проект «Хочу жить», чтобы сдаться в плен ВСУ

Цифру озвучила спикер проекта.

Более 4300 российских военных обратились в проект «Хочу жить» по поводу добровольной сдачи в украинский плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера проекта «Хочу жить» Виталия Матвиенко в эфире телеканала Freedom.

«О количестве обращений. Эта цифра с момента старта проекта «Хочу жить» составляет 4300 обращений», - рассказал спикер.

Матвиенко отметил, что в основном к проекту обращаются российские военнослужащие или мобилизованные, которые уже решили сдаться в плен или интересуются, как это сделать.

Спикер добавил, что с военнослужащими и мобилизованными РФ проводятся все необходимые работы для того, чтобы эта процедура была безопасной.

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