Более 4000 россиян обратились в проект «Хочу жить», чтобы сдаться в плен ВСУ

Более 4000 россиян обратились в проект «Хочу жить», чтобы сдаться в плен ВСУ1
- 15.12.2022, 23:15
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Цифру озвучила спикер проекта.
Более 4300 российских военных обратились в проект «Хочу жить» по поводу добровольной сдачи в украинский плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера проекта «Хочу жить» Виталия Матвиенко в эфире телеканала Freedom.
«О количестве обращений. Эта цифра с момента старта проекта «Хочу жить» составляет 4300 обращений», - рассказал спикер.
Матвиенко отметил, что в основном к проекту обращаются российские военнослужащие или мобилизованные, которые уже решили сдаться в плен или интересуются, как это сделать.
Спикер добавил, что с военнослужащими и мобилизованными РФ проводятся все необходимые работы для того, чтобы эта процедура была безопасной.