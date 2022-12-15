В России жителя Читы оштрафовали за пересказ сна с Зеленским 2 15.12.2022, 23:24

Иван Лосев

Его матери выписали протоколы за «лайки».

Жителя российского города Чита Ивана Лосева суд оштрафовал на 30 тыс. руб. за описание сна с участием президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 12 декабря сообщил проект «Сибирь.Реалии».

26-летнему читинцу вменяли «дискредитацию вооруженных сил РФ». Лосев запостил в Instagram описание своего сна, где упоминались Зеленский, Вооруженные силы Украины, лозунги «Слава Украине» и «Героям слава». Его и еще пять сторис сочли дискредитацией армии России, писал он.

Донос на Лосева написал сотрудник ФСБ из Забайкальского края, утверждал читинец. По его словам, более резкие высказывания, в отличие от сна, не вызвали такой реакции у правоохранителей.

15 декабря «Сибирь.Реалии» сообщили, что протоколы о «дискредитации» российской армии и оскорблении президента России Владимира Путина полиция в Чите составила на мать Ивана Лосева Нелли Лосеву.

«Ей вменили «лайки» к двум постам в «Одноклассниках», в которых говорится, что «Путин ***** [нехороший человек]», а Крым принадлежит Украине», – пишут журналисты со ссылкой на Лосева. По его словам, полиция не дала Лосевой сфотографировать материалы дела, его подробности неизвестны. Сотрудники намерены повторно вызвать ее в отдел полиции.

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