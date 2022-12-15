Хорватия – Марокко: букмекеры сделали прогноз на матч за третье место ЧМ-2022 1 15.12.2022, 23:45

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Матч состоится 17 декабря.

В субботу, 17 декабря, в матче за третье место ЧМ-2022 встретятся сборные Хорватии и Марокко.

Аналитики считают хорватов фаворитом в данной паре. На их завоевание бронзы ЧМ-2022 предлагается ставить за 1.72. Успех сборной Марокко с учетом возможного овертайма и серии пенальти котируется за 2.24, передает «Зеркало недели».

Победа Хорватии в основное время котируется за 2.33 (42% вероятности), а выигрыш команды Марокко — за 3.10 (31% вероятности). Коэффициент на ничью составляет 3.60 (27% вероятности).

Эксперты планируют увидеть больше двух голов в матче за третье место. Тотал мячей установлен на отметке в 2,5 гола: на меньше коэффициент равен 2.06, на больше — 1.85. Если обе команды забьют, сыграет ставка с коэффициентом 1.69.

Отметим, что команды уже встречались на этом чемпионате мира, тогда на групповом этапе поединок завершился со счетом 0:0.

Хорватия и Марокко дошли до полуфинала ЧМ-2022, где проиграли аргентинцам и французам.

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