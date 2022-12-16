«Газпром» снизил газодобычу из-за уменьшения экспорта 16.12.2022, 0:52

Более чем на 45%.

Российский «Газпром» с начала 2022 года до сих пор снизил добычу газа почти на 20% по сравнению с прошлогодними объемами.

Об этом сообщает Telegram-канал «Газпрома».

Как сообщает компания, добыча газа составляет 394,1 млрд кубометров, что на 19,6% меньше прошлогодних показателей. В то же время экспорт в страны дальнего зарубежья упал на 45,1%, или на 80,2 млрд кубометров меньше, чем в 2021 году.

Кроме того, снизился спрос на газ компании по газотранспортной системе даже на внутреннем рынке — он упал на 5,2%, или 12,5 млрд кубометров.

А вот в Китай экспорт газа вырос, хотя «Газпром» не приводит в своих отчетах конкретных цифр. Отмечено лишь, что в Китай газ поставляется по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта с CNPC и регулярно превышает суточные контрактные объемы.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря из европейских подземных хранилищ отобрано 8,8 млрд кубометров газа, что составляет 12,6% от объема, закачанного при подготовке к отопительному сезону. Кроме того, продолжается отбор газа и из ПХГ Украины. На 13 декабря объем газа в украинских газохранилищах на 13,6% (на 2,1 млрд кубометров) меньше, чем в прошлом. При этом отобрано 1,5 млрд кубометров — это чуть больше четверти (26,5%) объема газа, закачанного в летний период.

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