Резников: Россия планирует новое наступление в феврале 16.12.2022, 3:07

Министр обороны Украины рассказал о планах Кремля.

В настоящее время Кремль пытается найти новые решения, как одержать победу в российско-украинской войне.

Об этом в интервью The Guardian заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Если бы была «мясорубка» против «мясорубки», мы бы проиграли. Было ошибкой воспринимать нас как маленькую советскую армию, которая будет воевать с великой советской армией. Конечно, великая советская армия выиграла бы, а маленькая советская армия проиграла бы, но мы не советская армия», - сказал он.

По словам Резникова, россия готовит в феврале новое наступление.

«На подготовку призывников тратят минимум три месяца. То есть, они пытаются начать следующую волну наступления, вероятно, в феврале, как и в прошлом году. Это их план», – добавил министр.

По мнению Резникова, ныне кремль пытается найти новые решения, как одержать победу в российско-украинской войне.

Глава Минобороны также отметил, что серия побед ВСУ, в частности потопление крейсера «москва», на поле боя создала что-то, что выходит за рамки дипломатического доверия между Украиной и ее партнерами.

«Это нечто большее: вы стали верить в нас и начали инвестировать не только передачей оружия в Украину, но и потому, что вы хотите видеть новую Украину после этой победы, а не старую советскую Украину», - добавил он.

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