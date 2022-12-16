Резников: Россия планирует новое наступление в феврале
- 16.12.2022, 3:07
Министр обороны Украины рассказал о планах Кремля.
В настоящее время Кремль пытается найти новые решения, как одержать победу в российско-украинской войне.
Об этом в интервью The Guardian заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Если бы была «мясорубка» против «мясорубки», мы бы проиграли. Было ошибкой воспринимать нас как маленькую советскую армию, которая будет воевать с великой советской армией. Конечно, великая советская армия выиграла бы, а маленькая советская армия проиграла бы, но мы не советская армия», - сказал он.
По словам Резникова, россия готовит в феврале новое наступление.
«На подготовку призывников тратят минимум три месяца. То есть, они пытаются начать следующую волну наступления, вероятно, в феврале, как и в прошлом году. Это их план», – добавил министр.
По мнению Резникова, ныне кремль пытается найти новые решения, как одержать победу в российско-украинской войне.
Глава Минобороны также отметил, что серия побед ВСУ, в частности потопление крейсера «москва», на поле боя создала что-то, что выходит за рамки дипломатического доверия между Украиной и ее партнерами.
«Это нечто большее: вы стали верить в нас и начали инвестировать не только передачей оружия в Украину, но и потому, что вы хотите видеть новую Украину после этой победы, а не старую советскую Украину», - добавил он.