В Кадиевке прозвучал мощный взрыв на базе российских военных

В Кадиевке прозвучал мощный взрыв на базе российских военных1
- 16.12.2022, 8:03
- 3,206
Вслед за этим начался пожар.
Во временно оккупированной Кадиевке Луганской области вечером 15 декабря прозвучал громкий взрыв, вслед за которым начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на социальные сети.
По предварительным данным, взрыв и пожар вызваны детонацией на складе боеприпасов российских военных. Что стало причиной взрыва, а также какие снаряды находились на складе, не сообщается.
Напомним, что вчера ночью в сети появилась информация о мощном взрыве в оккупированной Кадиевке. Первоначально сообщалось об уничтожении состава БК противника и его детонации. Впрочем, впоследствии стало известно, что взрыв произошел в казарме, где находились российские оккупационные войска.
Позже стало известно, что по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, во временно оккупированной Кадиевке Луганской области слышали мощный взрыв. Как стало известно, взрыв раздался в казарме с личным составом россиян.