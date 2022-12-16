Передача Украине ПВО Patriot: Пентагон поставил Россию на место 1 16.12.2022, 8:10

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Бригадный генерал Патрик Райдер ответил на истерику Москвы.

Заявления России о недопустимости предоставления Украине комплексов Patriot не повлияют на решение США относительно военной помощи Киеву.

Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер во время брифинга.

Он назвал ироничным то, что Москва выступает с угрозами относительно поставок ПВО Украине.

«Я считаю ироничным и очень красноречивым то, что официальные лица страны, которая жестоко напала на своего соседа, осуществив незаконное и неспровоцированное вторжение, что именно они решили использовать такие слова, как «провокация», чтобы описывать оборонительные системы, предназначенные для спасения жизней и защиты мирных жителей», - заявил он.

Напомним, ранее телеканал СNN сообщал о том, что США завершают разработку планов по передаче Украине Patriot.

Сообщение вызвало реакцию РФ. Российское посольство в США заявило, что расценит передачу ракетных комплексов Украине как провокационный шаг, который «приведет к непредсказуемым последствиям».

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