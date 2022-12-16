Политолог: Путин собирается сбежать из Москвы

Политолог: Путин собирается сбежать из Москвы7
- 16.12.2022, 8:14
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Глава Кремля боится атаки беспилотников.
Президент РФ Владимир Путин боится атаки беспилотников, и поэтому во время празднования Нового года не хочет находиться даже рядом с Москвой.
Глава России собирается встречать Новый год 2023 за Уралом, рассказал российский политический аналитик, а также историк Валерий Соловей журналистке Юлии Латыниной, ссылаясь на свои источники.
«Владимир Владимирович лично относится к этому (угрозе атаки дронов - Ред.) крайне серьезно… он покинул свою резиденцию в Бочаровом Ручье (находится в городе Сочи - Ред.), он находится в другом месте, более защищенном. И Новый год он собирается встречать вообще за Уралом, как уверяют злые, но весьма осведомленные языки», - поделился эксперт.
По его словам, российский лидер считает, что в праздник небезопасно быть даже возле Москвы.
«Потому что находится во время Нового года не то, что там на приеме, а вообще находится рядом с Москвой, он не хочет. Он считает, что это небезопасно…», - заявил историк.
Ранее стало известно, что в текущем году впервые за 10 лет не состоится большая пресс-конференция Владимира Путина - так называемая «прямая линия» с россиянами.