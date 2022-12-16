Официально: саммит ЕС одобрил выделение Украине 18 млрд евро 16.12.2022, 8:18

Сумма будет передана на протяжении 2023 года.

Европейский союз согласовал выделение Украине 18 млрд евро макрофина в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы Европейского совета Шарля Мишеля.

Сумма будет передана Европейским союзом Украине на протяжении 2023 года, подобно тому, как были выделены средства в 2022 году - по частям и в качестве кредитов по льготным условиям выплаты.

«Мы одобрили программу помощи Украине на сумму 18 млрд евро. ЕС держит свое слово», - заявил Мишель.

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