Американские аналитики рассказали, что будет при повторном нападении на Киев из Беларуси

Американские аналитики рассказали, что будет при повторном нападении на Киев из Беларуси2
- 16.12.2022, 8:26
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Как далеко смогут продвинуться оккупационные войска?
Крайне маловероятно, что российские войска смогут взять Киев, даже если снова нападут с территории Беларуси.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что российские войска не будут более успешными в нападении на север Украины зимой 2023 года, чем в феврале 2022 года.
Российские силы не смогли закрепить свои успехи в Украине и потеряли более 70 тысяч квадратных километров оккупированной территории с момента ухода из Киева, пишут эксперты
Сейчас российские войска в Бахмуте в настоящее время продвигаются не более чем на 100-200 метров в сутки, сосредоточив там свои основные усилия
Россия не добилась превосходства в воздухе, не говоря уже о господстве и в значительной степени исчерпала свой арсенал высокоточного оружия, подчеркивают в ISW.
Напомним, что 13 декабря по приказу белорусского диктатора Александра Лукашенко армия РБ начала внезапную «проверку боевой готовности».