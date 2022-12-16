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Американские аналитики рассказали, что будет при повторном нападении на Киев из Беларуси

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  • 16.12.2022, 8:26
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Американские аналитики рассказали, что будет при повторном нападении на Киев из Беларуси
фото МО РФ

Как далеко смогут продвинуться оккупационные войска?

Крайне маловероятно, что российские войска смогут взять Киев, даже если снова нападут с территории Беларуси.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российские войска не будут более успешными в нападении на север Украины зимой 2023 года, чем в феврале 2022 года.

Российские силы не смогли закрепить свои успехи в Украине и потеряли более 70 тысяч квадратных километров оккупированной территории с момента ухода из Киева, пишут эксперты

Сейчас российские войска в Бахмуте в настоящее время продвигаются не более чем на 100-200 метров в сутки, сосредоточив там свои основные усилия

Россия не добилась превосходства в воздухе, не говоря уже о господстве и в значительной степени исчерпала свой арсенал высокоточного оружия, подчеркивают в ISW.

Напомним, что 13 декабря по приказу белорусского диктатора Александра Лукашенко армия РБ начала внезапную «проверку боевой готовности».

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