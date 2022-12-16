«Сорвал большой куш»: ВСУ ловко ликвидировали оккупанта с темным прошлым 1 16.12.2022, 8:33

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Экс-инкассатор отправился на войну против Украины в составе ЧВК «Вагнер».

Вооруженные силы Украины ликвидировали экс-инкассатора Игоря Богаченка, который был осужден за ограбление банка в Зеленодольске (Татарстан).

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, в 2015 году 26-летний инкассатор Богаченко выстрелил из табельного оружия в ногу напарника и скрылся на инкассаторском автомобиле с кушем в 68 млн. рублей.

Позже полицейские задержали инкассатора-неудачника и его сообщников. Богаченко было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Примерно 4 месяца назад экс-инкасстор принял предложение ЧВК «Вагнер» и отправился на войну против Украины. Однако оккупант воевал не долго, 16 ноября его ликвидировали. Домой он вернулся в черном пакете.

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