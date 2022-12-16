Соловьев выдал правду, о которой в России молчали с 2014 года 3 16.12.2022, 8:57

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Российская пропаганда начала внутреннюю войну.

Из-за провалов и неудач в Украине российские пропагандисты стали срывать злость друг на друге, ища виновников фиаско, но боясь назвать фамилию Путина.

Недавно Игорь Стрелков-Гиркин выступил с обвинением министра обороны РФ Сергея Шойгу, которого назвал «тупым мерзавцем».

После этого Кремль решил отомстить террористу и натравил на него Владимира Соловьева.

В прямом эфире пропагандист на всю страну оскорблял и унижал «героя Новороссии», высмеивая его поездку на фронт.

«Поехал воевать! Обос…лся и вернулся! Ну, если ты реально хотел воевать – иди к «вагнерам». Славянск прос…л, откотился до Донецка, в Донецке его чуть не убили за предательство, бежал оттуда… Сиди и не позорься! Ты обос…лся! Ты отправился на фронт и вернулся, не оказавшись там!» - орал Соловьев в эфире, обращаясь к Гиркину.

Стрелков ответил обидчику в своем ТГ-канале, призвав к дебатам.

Донецкий журналист и блогер Денис Казанский считает( ), что теперь пропагандисты начали говорить друг о друге правду, придавать огласке самые отвратительные факты и поступки, которые раньше выдавали за «подвиги».

И именно сейчас, когда в РФ началась «охота на ведьм», можно верить кремлевским СМИ, где обличают своих бывших соратников.

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