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Телеграм-каналы: Лукашенко отдал приказ готовиться к полномасштабной войне с Украиной

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  • 16.12.2022, 9:11
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Телеграм-каналы: Лукашенко отдал приказ готовиться к полномасштабной войне с Украиной

Диктатор подписал договор во время визита Шойгу в Минск.

Лукашенко отдал приказ подготовиться вступить в войну против Украины.

Об этом сообщает телеграм-канал «Белорусская разведка».

Источники канала утверждают, что Лукашенко подписал «союзную программу», обязывающую его вступить в войну, если она официально будет объявлена Москвой. Детали договора и практические шаги были финализированы и закреплены подписями Шойгу и Хренина при встрече в Минске.

Суть договора: если РФ каким-либо образом сменит статус «СВО» на термин «война» или что-то подобное, Беларусь, уже связанная договором, официально обязана вступить в войну. До этого считалось, что Лукашенко имеет некоторое поле для маневра.

Из нескольких источников в главных силовых структурах авторы канала получили одинаковую информацию: Лукашенко чуть больше месяца назад отдал приказ секретарю Совбеза: «В течение квартала практически реализовать полномасштабный и исчерпывающий план мер мобилизационной готовности к полномасштабной войне».

Предполагаемое время вступления в активную фазу конфликта: конец февраля - начало марта.

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