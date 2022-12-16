«Наши командиры сели в машины и уехали» 16.12.2022, 9:15

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ВСУ взяли в плен целое подразделение оккупантов.

Группа российских оккупантов не захотела умирать за амбиции диктатора Владимира Путина на войне в Украине и сдалась в плен украинским защитникам. Военные страны-агрессора рассказали, что командование просто кинуло их на произвол судьбы.

Видео с пленными опубликовали в Telegram-канале obozrevatel. Со слов оккупантов, из более 20 человек их осталось 8.

Где остальные из роты, они не знают. «Наверное, разбежались, кто куда», – сказал один из пленных. А командиры сели в авто и уехали.

«Наши командиры сели в машины и уехали», – рассказывают пленные.

На вопрос, почему они решили сдаться в плен, россияне ответили, что просто не знали, что им делать. У них не было ни техники, ни автомобилей. «10 дней уже.. Куда нам пешком?» – сказали военные России.

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