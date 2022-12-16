В Минске к «домашней химии» приговорили 19-летнего политзаключенного

В Минске к «домашней химии» приговорили 19-летнего политзаключенного1
- 16.12.2022, 9:22
Никиту Саидова судили с 9 декабря.
принимал активное участие в акциях протеста в августе 2020 года.
В Октябрьском суде Минска 12 декабря вынесен приговор политзаключенному Никите Саидову, обвиняемому в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса), а также по ч. 1 ст. 328, пишет «Весна».
Дело рассматривала судья Инна Сивец.
19-летнего политзаключенного Никиту Саидова задержали 8 августа 2022 года сначала по административному делу, а затем по уголовному и до суда содержали в следственной тюрьме №8 в Жодино.
Судебный процесс начался 9 декабря. Пока известно, что Никита Саидов принимал активное участие в послевыборных акциях протеста в августе 2020 года. Его якобы «причастность к незаконному обороту наркотических средств» никак не повлияла на приговор.
Суд признал Саидова виновным и приговорил к ограничению свободы без направления в учреждение открытого типа сроком на два с половиной года.