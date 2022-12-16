В Минске к «домашней химии» приговорили 19-летнего политзаключенного 1 16.12.2022, 9:22

Никиту Саидова судили с 9 декабря.

принимал активное участие в акциях протеста в августе 2020 года.

В Октябрьском суде Минска 12 декабря вынесен приговор политзаключенному Никите Саидову, обвиняемому в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса), а также по ч. 1 ст. 328, пишет «Весна».

Дело рассматривала судья Инна Сивец.

19-летнего политзаключенного Никиту Саидова задержали 8 августа 2022 года сначала по административному делу, а затем по уголовному и до суда содержали в следственной тюрьме №8 в Жодино.

Судебный процесс начался 9 декабря. Пока известно, что Никита Саидов принимал активное участие в послевыборных акциях протеста в августе 2020 года. Его якобы «причастность к незаконному обороту наркотических средств» никак не повлияла на приговор.

Суд признал Саидова виновным и приговорил к ограничению свободы без направления в учреждение открытого типа сроком на два с половиной года.

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