Массированная атака с воздуха: Россия запустила по Украине 60 ракет 3 16.12.2022, 9:48

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Во всех областях объявлена воздушная тревога.

В пятницу, 16 декабря, утро для Украины началось с воздушной тревоги. Ее объявили во всех областях в связи с запуском россиянами ракет.

Украинцев настойчиво призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку Россия запускает ракеты с помощью стратегической авиации. Об этом в частности предупредил глава Николаевской ОВА Виталий Ким:

«Первые ракеты заходят. Не игнорируем тревогу».

Позже Ким добавил, что ожидается запуск около 60 российских ракет. «Ожидаем около 60 шт. На севере уже над территорией Украины часть. Также думаю, что наша ПВО собьет 50+ минимум», — написал он.

В свою очередь, председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко предупредил об угрозе массированного ракетного удара.

Карта воздушных тревог по состоянию на 08:11

Сначала «покраснели» юго-восточные области Украины, но позже тревога начала «расползаться» и дальше.

По состоянию на 8:37 карта воздушных тревог выглядит так

В настоящее время воздушная тревога объявлена и в западных областях Украины.

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