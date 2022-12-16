«Хочется взять Кочанову под локоток и провести по магазинам» 12 16.12.2022, 9:56

8,774

На чем сегодня приходится экономить белорусам.

Издание «Салідарнасць» поинтересовалось у знакомых белорусов, на чем стали экономить в этом году.

«Мне уже далеко не 18 лет, чтобы махнуть рукой и ставить эксперименты»

Светлана Юрьевна — работающая пенсионерка из Минска, правда, даже с учетом гардеробщицкой зарплаты ежемесячная сумма дохода у нее значительно ниже средней по стране (по Белстату, в октябре 2022-го это 1636,4 рубля до вычета налогов — ред.).

— Я человек, закаленный жизнью в Советском Союзе, поэтому умею экономить — во всяком случае, мне так всегда казалось. А с другой стороны, к хорошему быстро привыкаешь, и обратный процесс оказывается довольно болезненным, — говорит она. — В моем случае таким хорошим оказался уход за волосами и парикмахерские услуги.

Например, в начале года на юбилей приятельницы я делала стрижку и укладку, это обошлось около 50 рублей — а осенью, когда хотелось прийти красивой на день рожденья дочери, услышала сумму больше 90 — прямо обомлела, расстроилась и отказалась от записи.

Выручила дочкина знакомая с золотыми руками, надомница, у которой все это стоит куда дешевле, но осадочек остался.

Те же чувства, делится пенсионерка, она испытывает в магазинах косметики и бытовой химии: любимая краска до волос «подскочила» почти до 30 рублей, подходящий, проверенный временем шампунь, и вовсе исчез из продажи.

— На полках стоит что-то подозрительно дешевое российского и отечественного производства, но мне уже далеко не 18 лет, чтобы махнуть рукой — волосы не зубы, отрастут — и ставить эксперименты. С ужасом вспомнила время, когда на праздники дарили банку импортного шампуня, и еще сам красивый полиэтиленовый пакет был подарком. Видимо, и сейчас придется выкручиваться именно так.

«Особого настроения праздновать нет»

У жительницы Минска Алеси другой повод для печали — ей пришлось урезать одну из самых приятных трат, на подарки для близких:

— Я из большой семьи, у меня трое братьев и сестер, пятеро племянников. И у нас много лет была традиция на Новый год, 1 января, приезжать к родителям и устраивать большой «праздничный обмен» подарками — всем-всем, и взрослым, и детям.

В этом году, что бы там ни говорил наш министр здравоохранения, зарплаты в обычных поликлиниках как были невысокими, так и остались, и даже на базовые траты хватает впритык, без излишеств. А уж на подарки — мы с мужем месяц назад сели, прикидывали так и сяк, все равно выходит не меньше 300 рублей (и это не считая нас самих и нашей дочки). Только конфетные подарки с прошлого Нового года подорожали почти вдвое!

Отделываться какой-то дешевой ерундой или, еще хуже, носками — не вариант. В общем, я созвонилась со своими, объяснила ситуацию — решили, что ограничимся только большим праздничным столом на всех, разделим траты, потому что родителям тоже дорого будет накормить весь наш большой табор.

И вроде все поддержали, договорились, а на душе гадко, да и настроения особого праздновать, если честно, нет.

«В нынешней турбулентности страшновато расслабляться»

— Мне государство, как и многим родителям, «помогло» сэкономить на частной школе, — говорит «Салiдарнасцi» отец двоих детей Вячеслав. — Правда, благодарности за эту экономию я не испытываю от слова вообще. И хотя обычная школа, плюс репетиторы, спортивные секции и кружки иностранного для двоих детей в сумме обходятся дешевле, но сильнейший стресс, попадание в абсолютно некомфортную среду, сожженные нервы детей и родителей никакими деньгами не измеришь.

Поскольку я зарабатываю в несколько раз больше культовых в нашей стране «попиццот», экономить нам особо не приходится. Разве что отпуск мы в этом году провели в Беларуси. Не потому, что не можем себе позволить Европу или жаркие страны, — просто в нынешней турбулентности страшновато расслабляться.

И если в следующем году мы все-таки дозреем до решения уехать из страны, то хочется и свою «подушку безопасности» иметь, и родным здесь помочь.

«Выбираем орехи семейным голосованием»

Оксана с мужем и дочкой-дошкольницей живет в одном из райцентров Витебщины, и ее экономические расчеты совершенно иных масштабов:

— На самом деле, ужаться пришлось по чуть-чуть то там, то здесь — и в итоге выходит ощутимо. Например, муж стал экономить на обслуживании машины — то, что касается безопасности, тормозные колодки, зимняя резина, это всегда вовремя, а вот что может подождать, то откладывает, по мере возможности, или ремонтирует у местных умельцев, а не на больших СТО, как раньше.

Я за год значительно урезала «мыльно-рыльные» расходы и походы по салонам красоты — шугаринг, коррекция бровей, педикюр с долговременным покрытием — увы, сейчас все эти процедуры для меня реально дороги.

Такая же история с парфюмом: я понимаю, что качественный, дорогой аромат будет держаться дольше, но в теперешних обстоятельствах — выбор между «дешевый» и «никакого».

Ну и добавим, конечно, что выбор в нашем райцентре с каждым месяцем все более удручающий — прямо хочется взять Кочанову, у которой на полках «все есть», и провести под локоток по здешним магазинам.

Если раньше мы регулярно закупались орехами и сухофруктами, и в доме обязательно стояла вазочка на перекус, то теперь иногда, порциями по 100 грамм. Выбираем — только не смейтесь, семейным голосованием один, максимум два вида, иначе дорого выходит.

А мой любимый швейцарский шоколад Lindt, который и без того был дорогим, сейчас готова была бы покупать хоть по две конфетки — но его нет вообще, даже в Минске не нашла, «импортозаместили» конфетами из Турции и ОАЭ, такими же дорогими, но вовсе не такими вкусными.

«Так недалеко и до еды в кредит»

Борисовчанка Алина говорит, что экономить стала на «необязательных вещах»:

— На зарплату мерчендайзера вообще не сильно разгонишься, но раньше я могла себе позволить, например, три-четыре раза в неделю кофе в городе. А потом в один прекрасный момент посмотрела на ценник и удивилась — как 5 рублей, кажется, еще пару месяцев назад было 3? Прикинула, сколько выходит в месяц — теперь утром беру из дома свой в термокружке, и на работе тоже завариваю сама.

Или, например, я очень любила с подружкой сходить на Гастрофест, но последний раз — 44 рубля за «красиво посидеть» в кафе — мне уже многовато. В общем, я обрезала вот такие необязательные вещи.

Из серьезных моментов — верхняя одежда. Обувь я стараюсь брать все-таки новую и более или менее качественную, не так, чтобы сезон относил — и развалилась. Но вот зимнюю куртку недавно купила на стоке, потому что пуховик ценой больше чем ползарплаты, как по мне, это слишком круто.

Гаджеты, технику еще можно взять в рассрочку, но вот когда приходится ужиматься и экономить на одежде — так недалеко и до еды в кредит, как у моей бабушки в деревне некоторые берут «на вексель».

«Поесть люблю — и поэтому хорошо вижу, что очень вырос продуктовый чек»

Гомельчанин Алексей утверждает, что за год экономить не начал, просто стал больше тратить:

— Если раньше я мог с зарплаты и сто долларов отложить на отпуск или на черный день, то теперь больше 50, как ни кручусь, не выходит. И это при том, что живу один и зарабатываю выше среднего по стране. Поесть, правда, люблю — и поэтому хорошо вижу, что очень вырос продуктовый чек. Я, например, не умею готовить и пить порошковую бурду, которая позорит гордое имя кофе — а хорошие, проверенные марки выходят в копеечку.

К тому же я не «подъедаю» у родителей. Наоборот, зная, что у них даже на двоих пенсия небольшая, стараюсь подкидывать что-нибудь вкусное и полезное, что сами себе точно не позволят — хороший чай вместо дешевенького пакетированного, нормальное мясо и рыбу, фруктов каких-нибудь экзотических. Причем всегда говорю «было на скидке», иначе мама начнет охать, как дорого.

Точно так же не получается и не собираюсь сэкономить на здоровье — если надо идти лечить зубы или срочно сдать анализы, иду платно, хотя медуслуги значительно подорожали.

Но у меня, честно говоря, сейчас нет каких-то глобальных целей, чтобы экономить специально — разве что на сигаретах, но это вроде само собой получилось, когда стал бегать и на велосипеде ездить больше, а курить меньше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».