Военный эксперт: Перед началом вторжения из Беларуси будет несколько сигналов

Военный эксперт: Перед началом вторжения из Беларуси будет несколько сигналов9
- 16.12.2022, 10:02
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Названы главные «звоночки», которые могут произойти в ближайшее время.
Для нового наступления России с территории Беларуси оккупантам надо насобирать не менее 35 тысяч военных, сейчас их там в три раза меньше.
Как отметил аналитик Defense Express Иван Киричевский, о подготовке Беларуси принять прямое участие в войне против Украины могут свидетельствовать не только количество оккупационных войск, но и другие «специфические моменты».
Если россияне действительно будут готовить атаку со стороны Беларуси, то колонны войск должны быть «смешанные» – то есть, совместно в боевых порядках должны идти и военные Лукашенко, и российские «чмобики», отметил эксперт.
«Полигоны в Беларуси, где могла бы разворачиваться мобилизационная подготовка армии Беларуси, сейчас заняты для обучения мобилизованных русских. Судя по всему, россияне для своих «чмобиков» начали выгребать даже какие-то «излишки» амуниции со складов беларусских военных. Поэтому на данном этапе исключается сценарий, что именно войска Лукашенко будут главной «ударной силой» нового наступления на север Украины. Скорее – что войска Лукашенко будут «вспомогательной силой» для войск армии РФ», – предположил Киричевский.
По словам Киричевского, реальным «звоночком» в этом контексте будут выступать учения в стиле «белорусская армейская авиация тренируется поддерживать сухопутные войска РФ», или: «инженерные войска Беларуси обеспечивают наступление российских войск».
Также существенным признаком к подготовке к вторжению будет покраска белорусских танков под «пиксель» ВСУ или установление дополнительной «брони» на технике от ударов украинского вооружения.
В случае подготовки к наступлению Россия будет перебрасывать дополнительное вооружение именно белорусским войскам. Эксперт предполагает, что при таком сценарии будет изыматься и автотехника гражданских предприятий.