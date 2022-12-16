Путин напуган 4 16.12.2022, 10:42

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фото: getty images

Глава РФ боится, что возле него «бабахнет».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что отмена традиционной горячей линии и итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина связана со страхом. Он боится, что во время его выступления может произойти «хлопок».

Как отметил Данилов в эфире национального телемарафона, то, что Путин находится в состоянии испуганного человека, очень опасно для нас, однако Украина к этому готова.

«Просто он боится, что в тот момент, когда он будет проводить конференцию, где-то что-то вспыхнет – какой-то «хлопок», или что-то бабахнет.

Представляете себе, как он будет выглядеть, если это произойдет во время его так называемого общения с народом. Поэтому, конечно, он сейчас находится в состоянии испуганного человека. Это для нас является очень опасным, потому что крыса, загнанная в угол, куда ее загоняют Вооруженные силы и все наше общество – всех тех руководителей, которые в Российской Федерации развернули войну против нашего народа, – конечно, они сейчас будут сопротивляться. Поэтому мы к этому готовы и понимаем, что надо делать. Еще раз подчеркиваю, что шансов у этих террористов захватить нашу территорию ноль», – добавил Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО прокомментировал слова депутата Госдумы РФ Олега Нилова, который пообещал «мальчику Вове из Киева» ракетный обстрел на Новый год.

«Это же не мы говорили. Это они говорили. Поверьте, будут. Подождем немного – и все им будет. Если Володя в Москве ждет из Киева ракеты, то мы не должны им в этом отказывать», – сказал Данилов.

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