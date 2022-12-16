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Родился в рубашке: украинский боец спокойно прошел рядом с разорвавшейся миной

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  • 16.12.2022, 10:50
  • 1,854
Родился в рубашке: украинский боец спокойно прошел рядом с разорвавшейся миной

Фантастическое видео о неуязвимости украинских «киборгов».

Украинский боец чудом выжил после того, как буквально в нескольких метрах от него приземлился вражеский боеприпас. Эпическое видео публикуют украинские телеграм-каналы.

На короткой записи видно, как украинский военный проходит мимо разбитой российской техники с буквой Z.

И тут же за его спиной виден взрыв от, предположительно, мины.

Со слов автора, снявшего данный видеофрагмент, украинского солдата бойца при взрыве совсем не зацепило, что весьма удивительно и в то же время радостно.

«Родился в рубашке», - комментируют инцидент подписчики. Другие же шутят, что украинский боец не пострадал, потому что украинские военные - это «киборги».

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