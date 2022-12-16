Дорого — бюджетно: чем отличаются мандарины за 7,5 и 25 рублей 16.12.2022, 10:58

Новогодний эксперимент.

Onliner.by продолжает сравнивать одинаковые продукты с разными ценами. Пару недель назад на рынках и в магазинах наступил звездный час мандаринов. Журналисты прошлись по Комаровке и сделали вывод, что средняя цена на них находится в районе 6—8 рублей за килограмм, но есть дороже, значительно дороже. Осталось понять, чем дорогие мандарины отличаются от обычных.

Самые дорогие мандарины, которые мы нашли в конце прошлой недели на Комаровке, продавались по 25 рублей за килограмм. Самые дешевые стоили в десять раз меньше, по 2,5 рубля за килограмм, но сравнивать их было бы нечестно, потому что самые дешевые были наполовину зелеными и моментально проиграли бы в нашем «слепом батле». Поэтому мы выбрали дорогим мандаринам достойного бюджетного соперника с ценой в 7,5 рубля за килограмм.

В нашем случае одни мандарины дороже других в 3,5 раза.

Бюджетное

Мандарины, которые продаются по 7,5 рубля, приехали на Комаровку из Турции. На ценнике написано, что они очень вкусные и без косточек. Продавец говорит, что в них есть легкая кислинка.

Кое-где на кожице встречается наклейка с надписью ERPA®. Вбиваем эту фразу на английском в поисковике и ничего не находим. О чем это говорит? Да, собственно, ни о чем, кроме как о том, что мы не сможем дополнить описание цитатами из интернета.

Дорогое

Мандарины по 25 рублей за килограмм — испанские Llusar. Продавец говорит, что они «как сок» и не ждет, что мы поверим на слово — разлупляет мандаринку и дает попробовать. Это премиум-класс, их доставляют самолетом (слова продавца).

Поисковик дает примерно ту же информацию об этих мандаринах, как и о предыдущих — то есть примерно никакую. Разве что есть отзывы дегустаторов, но нам нужны свои.

Ищем разницу (и находим)

Очевидное отличие мандаринов — их размер: те, что подешевле, меньше по размеру и по весу. Дорогие весят примерно 130—160 грамм штука (самый тяжелый завесил 166 грамм), дешевые — примерно 90—100 грамм (самый тяжелый, который нам попался, почти 120 грамм). Хотя вес не показатель. На Комаровке продаются маленькие мандарины «бэби», но стоят они как взрослые, по 16—20 рублей за килограмм.

Запах у мандаринов одинаковый новогодний. Цвет отличается: те, что подешевле, немного ярче. В бюджетных косточек нет, в дорогих они все же проглядываются, хотя по размеру они как маковые зернышки.

Что сказали дегустаторы?

До чистки мандаринов наши непрофессиональные эксперты не могли опознать представителя дорогих цитрусовых: «Крупные тоже бывают дешевыми. А у тех, которые поменьше, необычная форма, они какие-то редкие, поэтому могут оказаться дорогими». И те и другие чистились легко. Но как только люди стали пробовать мандарины, то практически у всех сложилось однозначное мнение.

Вот отзывы про бюджетные мандарины:

«Обычный вкусный, с кислинкой».

«Как в детстве».

«Мандарин как мандарин».

«По сути, вкусно, и все же этот явно дешевле».

«Какой-то водянистый».

А это слова о премиальных:

«Их ешь — как будто пьешь сок. В них вкусные эти „баллончики“ с соком, которые внутри, не знаю как они называются». (Это соковые мешочки)

«У них вкус более насыщенный».

«Этот мне нравится больше. Сколько стоит? 25 рублей? Слишком дорого. Я бы не брал».

«Сильно отличается от предыдущего варианта, этот слаще».

По итогам эксперимента дегустаторы съели все мандарины, потому что и те и другие вкусные, пусть они и не одинаковые.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».