Время декабристов Ирина Халип

16.12.2022, 10:57

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Ирина Халип

Политзаключенные поддерживают нас даже из-за решетки.

Декабрь – самое мрачное время в тюрьме. Отсутствие свободы (не метафизической, а самой простой – права идти налево или направо) плюс световой день размером с дырку от бублика и воспоминания о городе за толстыми стенами, который прямо сейчас украшают гирляндами и фонариками, об улицах, по которым соотечественники тащат елки, о подъездах, в которых запахло мандаринами и хвоей, о своей недавней жизни в одном из этих подъездов – все это делает жизнь невыносимой и тоскливой.

В эти дни ждет этапа в гомельскую колонию Елена Лазарчик. Возможно, новогоднюю ночь она проведет в столыпинском вагоне. Ее восьмилетний срок Верховный суд оставил в силе, и это была та удивительная ситуация, когда родственники выдохнули почти с облегчением, потому что обвинение обжаловало приговор так же, как и защита, только требовало добавить к сроку еще один год. Когда приговор вступил в силу, дочка Елены Марина сразу получила разрешение на свидание и рванула в Могилев, но в СИЗО не попала (еще одна удивительная особенность белорусского пыточного искусства: отправить жителя одного города в СИЗО другого города, чтобы родственникам пришлось таскать передачи за 200-300 километров): Елена находилась в карцере. Потом, когда Лазарчик вышла из карцера, а Марина снова приехала в Могилев, они все-таки встретились. Так вот, Елена ни разу ни на что не пожаловалась – даже на невыносимые условия в карцере. Только улыбалась и говорила «да все у меня нормально».

Лена Лазарчик – из тех, кто будет под пыткой хохотать и кричать «а мне не больно!». В СИЗО она держит в тонусе и в хорошем настроении всех обитательниц камеры (к слову, соотношение там показательное: шесть из восьми - политические). И переделывает известные песни на злободневный лад. Даже веселое «погоняло» заработала – Переделкина. А как еще, если с ее легкой руки тюрьма тихонечко напевает на мотив знаменитого «Черного кота» Саульского: «Только песня совсем не о том, как не ладили люди с ментом», - и в таком духе весь текст. Елена поддерживает всю камеру и заодно – своих близких, рассказывая им в письмах и на свидании, что все у нее нормально, даже условия в карцере были вполне приличные.

А Полина Шарендо-Панасюк сейчас сидит в ПКТ. И будет там сидеть до лета. Ее отправили туда на полгода. А когда Полину только привезли после второго суда и приговора в ИК №24 в Заречье, она в карантине и нескольких часов не провела: за ней сразу пришли и увели в ШИЗО - на 40 суток. Недавно освободившаяся из той колонии девушка рассказывала, как в ШИЗО к Полине спустя некоторое время пришла начальница отряда - познакомиться и поговорить. Так вот, Полина просто отказалась с ней разговаривать. Сказала: «Вы мне не начальница, я к вам на работу не поступала». Произнесла это тоном герцогини, с таким же поворотом головы. Она действительно и в ледяной камере ШИЗО, лишенная там теплой одежды, книг, писем, даже бумаги с карандашом, ни на секунду не прекращает борьбы за собственное достоинство и право презирать их – тех, кто выполняет приказы и издевается над политзаключенными. И побеждает. Каждый лишний день, проведенный в ШИЗО, каждый месяц в ПКТ, каждое лишение передачи или звонка – это камни в пьедестале ее победы.

Я, собственно, пишу об этом не для того, чтобы мы с вами, оставшиеся на свободе, почувствовали вину перед политзаключенными: мол, они там мучаются, а мы елки покупаем и стеклянные шары на них вешаем. Нет, конечно, я не о том. Просто очевидно, что мы должны поддерживать наших героев, а получается, что они поддерживают нас. Своей силой, своим неубиваемым достоинством, своей жизнестойкостью. И даже не только этим – они шлют на волю свои стихи и смешные рисунки, сочиняют сказки и песни, передают нам с любой оказией приветы и заверения в том, что у них все в порядке. Они стараются нас беречь, как будто это мы в тюрьме, а они на воле. Возможно, они правы.

У политзаключенных не будет ни елки, ни подарков в шуршащей фольге, ни звона бокалов под бой часов. Но хотя бы завалить их поздравительными открытками по силам каждому из нас. Чтобы их, этих открыток, было много, из разных городов и деревень, от незнакомых людей, с пожеланиями счастливого наступающего года. Поверьте, там это ценнее, чем любая коробка в фольге и ящик «Вдовы Клико». А ящик дождется своего дня, никуда не денется.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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