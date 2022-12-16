Группировка войск РФ в Крыму и Херсонской области попадает в громадный котел 16.12.2022, 11:11

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Андрей Пионтковский

Обозначилась самая слабая точка российской обороны на южном фронте.

Публицист Андрей Пионтковский прокомментировал для проекта «FREEДOM» ситуацию на украинских фронтах, сообщив, где самое слабое место оккупантов. Российский политолог на вопрос о том, как он видит ситуацию на театре боевых действий в Украине, первым делом назвал город, который ВСУ будет легче всего освободить.

Андрей Пионтковский сообщил, что Вооруженным силам Украины сейчас самое время наступать на Запорожском плацдарме в направлении Мелитополя, объяснив, почему.

Известный журналист предположил, где стоит ожидать наступление ВСУ в ближайшем будущем: «Все военные эксперты говорят, что самая слабая точка в системе российской обороны — это Мелитополь. Прорыв там со стороны Запорожья и выход на побережье превращает вообще громадную группировку в Крыму и остатки в Херсонской области в «котел». Это решает военную проблему».

Андрей Пионтковский похвалил стратегию военного руководства Украины, выразившись так: «Правда, руководство Генштаба Украины приучило нас к неожиданности: у них всегда два варианта. Все ждут наступление в Мелитополе и все о нем говорят слишком активно, и мы с Вами, в том числе. А, может быть, готовится наступление в Кременной и Сватово. В любом случае, инициатива в руках украинцев. Судя по настроениям и по заявлениям официальных лиц, Украина воспользуется новыми метеорологическими условиями для наступления, а Москва даже не помышляет об этом».

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