Жизням политзаключенных анархистов угрожает опасность 2 16.12.2022, 11:22

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Никита Емельянов

Администрация колонии в Волковыске устраивает провокации.

В ИК-11, Волковыск, находятся два политзаключенных анархиста - Никита Емельянов (6 лет лишения свободы) и Сергей Романов (20 лет лишения свободы).

Поступают тревожные сообщения, что со стороны администрации на анархистов оказывается большое давление - их регулярно помещают в СИЗО или ПКТ, пишет телеграм-канал «Dissidentby». Кроме того, с разрешения администрации происходят провокации, угрожающие жизни и здоровью заключенных. Письма к ним с важной информацией не пропускают даже от родственников.

Сергей и Никита вынуждены искать пути для того, чтобы застраховать свою жизнь. Они опасаются, что их постигнет трагическая судьба Витольда Ашурка.

Напомним, Сергея Романова задержали 28 октября 2020 года возле украинской границы. В декабре прошлого года его осудили на 20 лет колонии.

Никиту Емельянова осудили на два года колонии по ч. 2 ст. 411 УК (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения за нарушение правил внутреннего распорядка ), а окончательно назначили по совокупности приговоров с учетом ранее неотбытого наказания — 3,5 года колонии усиленного режима. С августа 2021 года Никиту помещали в карцер или ШИЗО в общей сложности более, чем на семь месяцев.

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