В Украине из-за ракетной атаки РФ возникли массовые перебои со светом 7 16.12.2022, 11:30

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Опубликован список обесточенных городов.

В Украине в результате массированного ракетного обстрела со стороны Российской Федерации возникли перебои с энергоснабжением. В некоторых областях сообщают об отключении.

Где возникли проблемы с электроснабжением, сообщается в материале РБК-Украина.

Харьков

В результате удара по объектам критической инфраструктуры в Чугуевском районе, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил о возможных перебоях с электроснабжением.

Почти сразу пресс-служба Харьковского метрополитена заявила о прекращении движения метро.

Уже в 09:32 мэр Харькова Игорь Терехов заявил о полном обесточивании Харькова. Также он напомнил о работе «Пунктов несокрушимости», где каждый может согреться, подзарядить телефон и воспользоваться интернетом.

Полтава

По словам мэра Полтавы Александра Мамая, город также остался без электроэнергии.

«Полтавцы! Сохраняйте спокойствие. Пока мы остаемся без электроснабжения. Выключите все электроприборы. Воздушная тревога еще продолжается. Будьте осторожны. Следите за следующими сообщениями», - пишет городской голова.

Кременчуг, Полтавская область

«Из-за временного отсутствия электроснабжения по области не работает городская система отопления», - пишет городской голова города Виталий Малецкий.

Киев

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, сейчас в столице временно остановлено движение метро на всех ветках.

Также в результате обстрела в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением.

«В связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай, подготовьте запас питьевой и технической воды», - добавляет городской голова.

Как пишет ДТЭК, в Киеве в результате ракетного обстрела вводятся экстренные отключения света.

Днепр

Как пишет городской департамент транспорта, в городе отсутствует питание на подстанциях электротранспорта и метрополитена, в связи с чем остановлена работа метрополитена и всех технических рейсов электротранспорта.

Укрзализныця

В результате повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен.

«Пока пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться под резервными тепловозами. Сохраняйте спокойствие, следите за обновлением информации на официальных каналах Укрзализныци и вокзалах», - пишет «Укрзализныця».

Отмечается, что посадка и высадка идет через подземные переходы.

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