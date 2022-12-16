В Беларуси в воздух подняли российские боевые самолеты

В Беларуси в воздух подняли российские боевые самолеты7
- 16.12.2022, 11:34
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Зафиксированы взлеты в Мачулищах, Барановичах и Лиде.
Утром 16 декабря во время массированного ракетного удара по Украине на территории Беларуси в воздух подняли российский разведывательный самолет А-50У.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мониторинговых групп.
«Мачулищи. Взлет ДРЛО Ил-76 А-50У «Сергей Атаянц» с рег. номером RF-93966», - говорится в сообщении.
Буквально вслед за ДРЛО из аэродрома Барановичи взлетел истребитель.
Обновлено 10:21
Сообщается о взлете штурмовика Су-25 из Лида.
«Предполагаем, что самолеты в Лиде поднимают из-за взлета ДРЛО А-50 и ракетных обстрелов Украины с самого утра. Ряд телеграм-каналов также уже пишут о взлётах в РБ МиГ-31К ВКС РФ, но они ещё не взлетели. Следим», - говорится в сообщении.
Обновлено 10:25
Из Мачулищей взлетел Миг-31К ВКС России. Этот самолет потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которая способна обходить украинские системы ПВО.
Отметим, что назначение самолета А-50У «Сергей Атаянц» состоит в выявлении и сопровождении воздушных и надводных целей, а также оповещении ВС о воздушной и надводной ситуации. А-50 может также служить командным пунктом и применяться для управления истребителей и ударной авиации при их наведении на конкретные цели.
Радиолокационная станция самолета способна выявить воздушные цели на дальности:
бомбардировщики: до 650 км
истребители: 300 км
крылатые ракеты: 215 км