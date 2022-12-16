В Беларуси в воздух подняли российские боевые самолеты 7 16.12.2022, 11:34

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иллюстрационное фото

Зафиксированы взлеты в Мачулищах, Барановичах и Лиде.

Утром 16 декабря во время массированного ракетного удара по Украине на территории Беларуси в воздух подняли российский разведывательный самолет А-50У.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мониторинговых групп.

«Мачулищи. Взлет ДРЛО Ил-76 А-50У «Сергей Атаянц» с рег. номером RF-93966», - говорится в сообщении.

Буквально вслед за ДРЛО из аэродрома Барановичи взлетел истребитель.

Обновлено 10:21

Сообщается о взлете штурмовика Су-25 из Лида.

«Предполагаем, что самолеты в Лиде поднимают из-за взлета ДРЛО А-50 и ракетных обстрелов Украины с самого утра. Ряд телеграм-каналов также уже пишут о взлётах в РБ МиГ-31К ВКС РФ, но они ещё не взлетели. Следим», - говорится в сообщении.

Обновлено 10:25

Из Мачулищей взлетел Миг-31К ВКС России. Этот самолет потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которая способна обходить украинские системы ПВО.

Отметим, что назначение самолета А-50У «Сергей Атаянц» состоит в выявлении и сопровождении воздушных и надводных целей, а также оповещении ВС о воздушной и надводной ситуации. А-50 может также служить командным пунктом и применяться для управления истребителей и ударной авиации при их наведении на конкретные цели.

Радиолокационная станция самолета способна выявить воздушные цели на дальности:

бомбардировщики: до 650 км

истребители: 300 км

крылатые ракеты: 215 км

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