Аферистка из Столина создала крупную финансовую пирамиду 3 16.12.2022, 11:51

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За полтора года совершено более 800 махинаций.

Жительница Столинского района организовала настоящую финансовую пирамиду, вовлекая людей в приобретение техники в кредит, на сумму более 2 млн рублей, пишет «Медиа-Полесье».

Женщина просила знакомых и родственников найти людей, которые могут приобрести в рассрочку, лизинг или кредит дорогостоящую электронную технику. На эти просьбы откликнулись более 200 человек.

Некоторые из потерпевших оформили несколько рассрочек и кредитов. В итоге в материалах дела более 800 эпизодов. Ущерб оценен в сумму более 2 млн рублей. В ходе следствия обвиняемая возместила его более чем на половину. Ее имущество находится под арестом. Ранее женщина дважды привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

Как рассказал официальный представитель СК Александр Суходольский, действия обвиняемой квалифицированы по ч. 4 ст. 209 УК РБ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Судом женщина признана виновной. Она лишена свободы на 5 лет, кроме того выплатит штраф — 50 базовых величин – 1.600 рублей.

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