В России после падения загорелся вертолет Ми-8 3 16.12.2022, 12:13

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Погибли минимум три человека.

В России разбился очередной вертолет. На аэродроме в Улан-Удэ потерпел крушение российский Ми-8.

Погибли минимум три человека. Об этом сообщили российские пропагандисты.

«Вертолет Ми-8 рухнул в районе заправки для авиации на аэродроме в Улан-Удэ. Предварительно сообщается о троих погибших. Борт летел из аэропорта Восточный на аэродром Байкал», – пишет один из популярных в России провластных пабликов.

Причины инцидента пока не сообщаются.

На появившихся в сети кадрах видно, что после падения вертолет охватило пламя.

Напомним, 2 декабря в Приморском крае РФ разбился истребитель МиГ-31. Это крушение стало уже третьим а последнее время: в России все чаще падают военные вертолеты и самолеты.

Также сообщалось, что 1 декабря в Армении разбился самолет с российскими пилотами. Оба пилота погибли.

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