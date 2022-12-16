В России после падения загорелся вертолет Ми-8

В России после падения загорелся вертолет Ми-83
- 16.12.2022, 12:13
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Погибли минимум три человека.
В России разбился очередной вертолет. На аэродроме в Улан-Удэ потерпел крушение российский Ми-8.
Погибли минимум три человека. Об этом сообщили российские пропагандисты.
«Вертолет Ми-8 рухнул в районе заправки для авиации на аэродроме в Улан-Удэ. Предварительно сообщается о троих погибших. Борт летел из аэропорта Восточный на аэродром Байкал», – пишет один из популярных в России провластных пабликов.
Причины инцидента пока не сообщаются.
На появившихся в сети кадрах видно, что после падения вертолет охватило пламя.
Напомним, 2 декабря в Приморском крае РФ разбился истребитель МиГ-31. Это крушение стало уже третьим а последнее время: в России все чаще падают военные вертолеты и самолеты.
Также сообщалось, что 1 декабря в Армении разбился самолет с российскими пилотами. Оба пилота погибли.