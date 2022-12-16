«Белгазпромбанк» отреагировал на массовую утечку данных клиентов 4 16.12.2022, 12:14

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фото: ТАСС

Аккаунты пользователей деактивированы.

«Белгазпромбанк» сообщил, что данные их клиентов, которые выложили в Сеть хакеры, не позволят совершить какие-либо действия со счетами. Сейчас доступ в личный кабинет пользователей закрыт, их аккаунты деактивированы.

«Белгазпромбанк» подтвердил информацию об утечке данных своих клиентов, которую 16 декабря опубликовал Национальный центр защиты персональных данных Беларуси.

Банк отметил, что эти данные не позволяют совершать какие-либо действия со счетами клиентов. Личный кабинет пользователя на их сайте не связан с сервисами дистанционного банковского обслуживания (интернет-банк, мобильное приложение).

«Банк обеспечивает полную безопасность и сохранность ваших денежных средств, паролей и доступов к дистанционным сервисам обслуживания и других сведений, составляющих банковскую тайну», — сообщила пресс-служба финансового учреждения.

Сейчас доступ в личный кабинет пользователя на сайте банка закрыт, аккаунты пользователей деактивированы. Банк прилагает максимальные усилия для предотвращения распространения опубликованных данных.

Напомним, хакеры выложили в открытый доступ данные 41,9 тысячи клиентов «Белгазпромбанка». В Сети раскрыли имена, фамилии, даты рождения, адреса и номера телефонов, а также ссылки на профили в соцсетях клиентов. Часть данных зашифрована. Сейчас Центр защиты персональных данных проводит проверки по этому поводу.

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