В Беларуси снова объявлен оранжевый уровень опасности

В Беларуси снова объявлен оранжевый уровень опасности1
- 16.12.2022, 12:23
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Белорусов ждет сильный снегопад.
В Беларуси продлили оранжевый уровень опасности. В субботу 17 декабря по юго-востоку страны ожидается сильный снег и мокрый снег.
Сегодня синоптики предупреждают о сильном снеге на юге страны.
Завтра, как сообщили синоптики, на дорогах страны местами будет гололедица. Днем будет порывистый ветер. Минимальная ночью температура ночью составит -4..-10°С, максимальная днем -1..-7°С; по юго-востоку Беларуси ночью 0..-3°С, днем 0..+2°С.
В воскресенье и понедельник, как сообщают синоптики, усилятся морозы.
18 декабря температура воздуха ночью составит -8..-15°С, о юго-востоку страны -5..-7°С; максимальная днем -5..-12°С.
19 декабря будет еще холоднее: ночью -7..-14°С, по юго-западу республики до -16°С, при прояснениях -17..-20°С, максимальная днем -5..-10°С.
Ранее сайт Charter97.org писал о снежном апокалипсисе в Беларуси.