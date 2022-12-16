Лукашисты опозорились с контрсанкциями против ЕС
- 16.12.2022, 12:42
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Снят запрет на ввоз почти всех овощей и фруктов.
Режим Лукашенко снял эмбарго на ввоз в Беларусь почти всех овощей и фруктов. Об этом сообщил Совмин.
В списке запрещенных овощей остались лишь картошка, морковка, свекла, капуста, лук. Все другие овощи разрешены к ввозу. Если говорить о фруктах, под запретом остались только орехи и свежие яблоки (их ввозить можно будет только короткий период с 1 апреля по 30 июня).
Как писал сайт Charter97.org, так называемые контрсанкции были введены с 1 января этого года, но долго не продержались. Из-за дефицита их приходится позорно снимать. Продэмбарго касалось экспорта продуктов, произведенных в Евросоюзе, США, Канаде, Албании, Норвегии, Северной Македонии, Исландии, Черногории, а также Великобритании, Швейцарии, Сербии, Черногории и Лихтенштейне.