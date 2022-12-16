«Здесь мясорубка, «мобиков» отгружаем пакетами»1
- 16.12.2022, 12:48
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Перехват разговора российского оккупанта из-под Кременной.
Российские оккупанты осознают свое катастрофическое положение на Донбассе и уже прощаются с родными во время разговоров по телефону.
Об этом свидетельствует новый перехват беседы захватчика с женой, обнародованный пресс-службой СБУ.
На Восточном фронте, где путинские войска сосредоточили больше сил, началась «мясорубка». Украинские защитники «насыпают» врагу, и потери неумолимо растут .
Воюющий в Кременной на Луганщине оккупант рассказал о панических настроениях и отсутствии перспектив. Их бросили командиры, не привозят даже воду, а «двухсотых» десятками увозят с фронта.
Со всех сторон украинские защитники, а их не отводят и приказали «стоять до последнего».
«Мобиков отгружаем пакетами. Пакетами… Ты представляешь? Не по одному человеку. 17 человек в день», - рассказывает жене захватчик. Он открыто заявляет, что выжить нет шансов.