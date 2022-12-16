«Здесь мясорубка, «мобиков» отгружаем пакетами» 1 16.12.2022, 12:48

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Перехват разговора российского оккупанта из-под Кременной.

Российские оккупанты осознают свое катастрофическое положение на Донбассе и уже прощаются с родными во время разговоров по телефону.

Об этом свидетельствует новый перехват беседы захватчика с женой, обнародованный пресс-службой СБУ.

На Восточном фронте, где путинские войска сосредоточили больше сил, началась «мясорубка». Украинские защитники «насыпают» врагу, и потери неумолимо растут .

Воюющий в Кременной на Луганщине оккупант рассказал о панических настроениях и отсутствии перспектив. Их бросили командиры, не привозят даже воду, а «двухсотых» десятками увозят с фронта.

Со всех сторон украинские защитники, а их не отводят и приказали «стоять до последнего».

«Мобиков отгружаем пакетами. Пакетами… Ты представляешь? Не по одному человеку. 17 человек в день», - рассказывает жене захватчик. Он открыто заявляет, что выжить нет шансов.

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