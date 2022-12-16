Стала известно, как выглядит самая дорогая дача в Беларуси 2 16.12.2022, 12:55

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Она стоит почти миллион долларов.

Похоже, нашлась самая дорогая дача Беларуси — под Минском на продажу выставили дом за 990 тысяч долларов. Видимо, это самая дорогая дача Беларуси. Realt.by показывает, как оно выглядит снаружи и внутри.

С дачами этот дом связывает только то, что он находится на территории садового товарищества. Но СТ «Моя отрада» — это скорее современный коттеджный поселок: он газифицирован, участки большие, улицы широкие. Застройка кардинально отличается от классической дачной — сплошь современные дома. До Минска рукой подать — всего 14 километров в Гродненском направлении. Рядом лес, водоем, центр конного спорта в Ратомке.

Именно здесь продается современный загородный дом по индивидуальному проекту. Он довольно новый — построен в 2018 году. Коттедж одноэтажный, с жилой мансардой, общая площадь — 381 м2.

Фасад дома из клинкерной плитки ручной формовки, на крыше — модульная черепица.

Внутри мы видим стильный интерьер по дизайн-проекту и с применением качественных материалов.

Дом полностью готов к проживанию — имеется вся необходимая мебель, встроенная техника и сантехника премиум-класса.

Планировка продуманная и удобная. На первом этаже находятся просторная кухня-гостиная со столовой зоной, три спальни, гардеробная со встроенными системами хранения, кабинет и два санузла. Из гостиной имеется выход на террасу с зоной барбекю.

На мансардном этаже находятся комната отдыха и игровая.

Отапливается дом газовым котлом Buderus — системой теплых полов. Помещения оборудованы системой кондиционирования. Вода — из собственной артезианской скважины. Владельцы пользуются высокоскоростным интернетом (оптоволокно), есть система видеонаблюдения.

На непредвиденные случаи предусмотрен источник бесперебойного аварийного питания на 6кВт — для освещения, охранной системы и интернета.

Участок совсем не дачный — 20 соток земли с ландшафтным дизайном, автоматическим поливом газона. Территория огорожена, на въезде стоят автоматические ворота. Также есть крытая парковка для авто розетками 380 вольт для зарядки электромобилей, гараж. Терраса, крыльцо и дорожки выложены гранитом.

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