Мгновенная карма: ВСУ уничтожили расчет ПТРК «вагнеровцев» сразу после их выстрела 2 16.12.2022, 12:58

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Сражение произошло под Бахмутом.

Воины ВСУ точным ударом поплатились наемникам российской частной военной компании «Вагнер», пытавшимся устроить обстрел. Защитники «демилитаризовали» вражеский расчет противотанкового ракетного комплекса.

Очередное уничтожение оккупантов произошло под Бахмутом, и попало на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Третья сила».

«Мгновенная карма частично мобилизовала российских фашистов под Бахмутом. «Третья сила» уничтожила расчет ПТРК наемников «Вагнера» сразу после их попытки попасть в нашу технику», – прокомментировали в сети.

На кадрах сначала показали фрагмент из пропагандистского ролика, на котором двое наемников произвели выстрел из ПТРК, очевидно, в сторону украинских военных.

А уже в следующий момент оккупантам пришел ответ от защитников Украины, мгновенно уничтоживших вражеский расчет.

В результате «бавовны» от позиции захватчиков остались лишь разбросанные в поле тубусы от снарядов и тела «200-х» наемников ЧВК «Вагнера».

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