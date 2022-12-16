Пионтковский: Си и Моди публично выпороли Путина 16.12.2022, 13:07

Андрей Пионтковский

Российский диктатор попал в ряд ситуаций, когда его публично унизили.

Российский публицист Андрей Пионтковский рассказал в интервью на Youtube-канале ТСН о цепочке унизительных событий для российского диктатора Путина.

Пионтковский напомнил, что в период сентябрь-октябрь проходили два саммита – Шанхайская организация сотрудничества в Самарканде и совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.

«В Самарканде на саммите ШОС его публично «выпороли» Си (лидер Китая Си Цзиньпин – ред.) и Моди (премьер-министр Индии Нарендра Моди – ред.). Они на глазах всего мира читали нотации, что так не ведут себя люди в 21 веке, особенно недопустим ядерный шантаж. Ядерный шантаж вызвал резкую реакцию не только США, но и Китая, и Индии», – сказал он.

Однако, по словам Пионтковского, самое большое унижение Путин испытал во время саммита в Астане:

— Вполне казалось бы верные вассалы Рахмон и Бердымухамедов говорили, Владимир Владимирович, что же вы продолжаете обращаться с нами как с союзными республиками? Мы же давно уже никакие не союзные республики.

Череда унижений, по как считает российский публицист, для главы Кремля продолжилась по возвращению в Москву. Среди них Пионтковский называет «частичную мобилизацию», «референдум» на оккупированных территориях и аннексия четырех украинских областей.

Ранее сайт Charter97.org писал, как президент Узбекистана публично унизил Путина.

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