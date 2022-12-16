В Беларусь прибыл Вифлеемский огонь 5 16.12.2022, 13:11

Католические скауты встретили его на польской границе и доставляют в приходы по всей стране.

В этом году, как и ежегодно, белорусские католические скауты встретили Вифлеемский огонь на белорусско-польской границе и теперь доставляют его в приходы по всей Беларуси, пишет «Народная воля».

Близится время Рождества Христова, а это значит, что в Беларусь прибудет свет из Вифлеема, зажженный от неугасимой лампады в базилике Рождества Христа. Вифлеемский огонь прибывает специальным рейсом в Вену, откуда передается из рук в руки по странам Европы и Южной Америки.

В нашей стране его доставкой занимаются католические скауты — приходские группы девушек и юношей, которые ведут свою деятельность в Гродно, Ивенце, Минске и Полоцке.

Первая акция Вифлеемского света мира проводилась в 1986 году. Тогда представители австрийской телерадиокомпании впервые доставили зажженную на месте рождения Христа лампаду, чтобы поддержать больных и одиноких людей накануне праздника Рождества Христова. Эту инициативу подхватили австрийские скауты.

Уже через год предпраздничная акция стала международной. На официальном уровне акцию передачи Вифлеемского огня поддерживают как руководители христианских церквей Европы, так и представители государственных властей разных стран.

Впервые в Минск Вифлеемский огонь был доставлен на Рождество 1994 года. В 1998 году он был переведен в 22 страны Европы, среди которых была и Беларусь. Это событие произошло благодаря членам польского объединения скаутов ZHP. В 2008 году к акции впервые присоединились скауты из католических приходских общин Беларуси.

19 декабря представители польского объединения скаутов ZHP торжественно передадут огонь из Вифлеема в кафедральный костел Святого Франциска Ксаверия в Гродно. Католические скауты Беларуси эстафету передачи огня начали 15 декабря, когда огонь прошел через белорусско-польскую границу.

В субботу 17 декабря вечером святой огонь будет внесен в архикафедральный костел Пресвятой Девы Марии в Минске.

Доставка Вифлеемского огня по приходам Беларуси будет продолжаться вплоть до праздника Рождества Христова 25 декабря.

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