ВСУ разгромили 31-ю десантную бригаду РФ под Бахмутом 3 16.12.2022, 13:14

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Подразделения российских «элитных» войск потеряли боеспособность.

Ситуация под Бахмутом на Донеччине остается тяжелой, но определенные признаки указывают на то, что уже к концу года это направление фронта может стать очень проблемным для противника. Поскольку уже сейчас оккупанты начинают ощущать нехватку огневой поддержки, а передовые подразделения десантно-штурмовых войск врага отмечают существенные потери живой силы.

На это указывает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. «В районе Бахмута подразделения 31-й ОДШБр ЦВО утратили свою боеспособность, с чем их пламенно поздравляем», – отмечает аналитик.

31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая ордена Кутузовая бригада (31 ОДШБр) – соединение Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ численностью в бригаду с местом постоянной дислокации г. Ульяновск. Является частью окружного подчинения Центрального военного округа (ЦПО) РФ.

В 2014 году подразделения бригады участвовали во вторжении в Крым и войне на востоке Украины. Именно десантники 31-й ОДШБр в форме подразделения «Беркут» захватили крымский парламент в феврале 2014-го. Они также «отличились» в боях за Иловайск Донецкой области.

Коваленко также отмечает, что фактически под Бахмутом, «зекам» и «мобикам» от ЦВО сейчас оказывается поддержка артиллерии, которой критически не хватает боекомплекта при такой интенсивности штурма.

«Не исключено, что начало 2023 года ознаменуется для оккупантов под Бахмутом тем, какая для них ситуация уже возникала на левобережной Херсонщине, Запорожье и Луганщине – артиллерийским дефицитом, как по стволам, так и по снарядам. А там, где дефицит артиллерии – там La commedia e finita», – заключает эксперт.

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